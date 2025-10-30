Benoît Lambert et Sophie Chesne, respectivement directeur et directrice adjointe de la Comédie de Saint-Étienne, nous présentent les grandes lignes de la quatrième édition de Courts-Circuits.

« Cette nouvelle édition de Courts-Circuits continue à éclairer la richesse des compagnies de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme chaque année, nous avons établi des partenariats avec d’autres structures de la métropole stéphanoise, ainsi qu’avec le Prix Incandescences (ndlr, prix dédié à l’émergence porté par Les Célestins – Théâtre de Lyon et le Théâtre National Populaire). Ces rapprochements nous ont, une fois de plus, permis de construire un programme éclectique, avec cette saison une nouveauté : l’ouverture des Rencontres théâtrales de Saint-Étienne et de la Loire à la danse, par le biais du chorégraphe stéphanois Pierre Pontvianne. En ce qui concerne les publics, nous avons pu constater, lors des précédentes éditions, qu’ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre, ce qui vient conforter l’idée d’un espace théâtral régional extrêmement attractif, un espace au sein duquel des équipes artistiques talentueuses vivent, créent, évoluent, offrent en partage leurs visions du monde et de l’art théâtral. Notre ambition est vraiment d’améliorer leur circulation sur le territoire national, en faisant en sorte qu’elles bénéficient de davantage de visibilité.

Force et identité

Lorsqu’on parcourt les propositions de cette édition 2025, on voit se dessiner un thème central : celui de l’émancipation. Ce sujet est traité à travers une grande diversité de formes. Il y a, dans tous les spectacles de Courts-Circuits, quelque chose qui vient redonner force et identité à des jeunes gens qui se cherchent. Ces artistes ont à cœur de déplacer les regards que nous portons sur le monde. C’est d’ailleurs là, selon nous, la grande affaire de l’art : faire face aux puissances réactionnaires — qui aujourd’hui mènent une véritable guerre culturelle contre les mouvements progressistes — en donnant à voir et à entendre d’autres récits, en provoquant d’autres réflexions. Cela passe, bien sûr, par les formes que les créatrices et créateurs promeuvent. Car finalement, ce qui est émancipateur et subversif en art, c’est avant tout la forme. Encore plus que les énoncés, que les intellections, c’est la question de la forme qui fait vraiment bouger les visions, les perceptions, les sensations… »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat