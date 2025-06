Valentine Nagata-Ramos conjugue avec cinq danseuses virtuoses le breaking au féminin dans Be.Girl.

Même si les choses ont évolué depuis son éclosion, le monde du breaking reste essentiellement masculin et ses figures, tel le powermove qui voit son interprète tourner sur la tête ou le dos, exigent une musculature puissante autant qu’une grande persévérance malgré la douleur. C’est pourtant avec cette discipline, qu’elle a embrassée il y a plus de 20 ans, que Valentine Nagata-Ramos entend célébrer le féminin dans Be.Girl. Pour ce faire, elle convoque sur scène cinq danseuses virtuoses et ouvre tout en subtilité une fenêtre sur les particularités de cette danse lorsqu’elle est interprétée par des B-girls.

Delphine Baffour