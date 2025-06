Présentée dans le cadre du TOMA, Théâtres d’Outre-Mer en Avignon, la compagnie Difé Kako crée une pièce joyeusement métissée qui brasse tous les carnavals.

Chantal Loïal s’inspire depuis toujours de la culture ultramarine et s’attache à créer un langage chorégraphique métissé qui traverse volontiers les frontières. Moun Bakannal est un voyage musical au cœur des carnavals du monde. De la Guadeloupe à la Guyane, en passant par la Martinique, les Hauts-de-France, le Pays Basque et Venise, la compagnie Difé Kako capte l’essence de ces fêtes populaires. Sons, danses, rythmes et énergie collective nourrissent une création originale mêlant tradition créole et accents électro. Le spectacle propose une lecture croisée de ces rituels festifs, en tissant ensemble leurs spécificités culturelles. On y danse la mazurka des bals masqués de Guyane, on vibre au son des percussions du carnaval de Dunkerque, on suit les déboulés guadeloupéens et les processions basques. Le tout est porté par un souffle artistique qui unit effervescence populaire et poésie, jusqu’au mystère des canaux de Venise.

Agnès Izrine