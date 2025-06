Avec son duo Mamuka, Pantxika Telleria et sa compagnie Elirale invitent les tout-petits à découvrir l’univers secret et fascinant des insectes de la forêt.

En langue basque, « mamu » signifie gros insecte alors que « mamuka » désigne un jeu d’enfants pratiqué à plusieurs, dont l’action peut être de se cacher pour mieux réapparaître. Se cacher ou s’enfouir, grimper, voler ou se promener au gré de son instinct, des senteurs et des couleurs rencontrées, n’est-ce pas ce que font les plus petits habitants de la forêt ? Incarnant tour à tour des racines ou des végétaux, une libellule ou une araignée, un duo de danseurs leur emboîte le pas au son des Quatre saisons de Vivaldi réarrangées. Ils nous laissent ainsi entrevoir un univers secret et fascinant, déroutent nos sens pour mieux nous inviter à découvrir la nature différemment.

Delphine Baffour