Bart & Balt

La talentueuse metteure en scène Stéphanie Chévara crée un duo burlesque orchestré au cordeau, qui entre rêve et réalité allie les univers de l’hôpital et du sport. Une pièce originale, inspirée du vécu des interprètes Barthélémy Goutet et Balthazar Gouzou, qui célèbre le dépassement de soi et la victoire contre l’adversité.

Comme toujours le plateau de théâtre est un terrain de jeu. Ici la mise en scène rythmée et millimétrée de Stéphanie Chévara déploie le jeu théâtral sur un terrain matérialisé par un marquage au sol, qui évoque autant l’univers de l’hôpital que celui du sport, dont on réalise qu’il est un atout considérable pour la santé des bipèdes que nous sommes. Entre les dysfonctionnements du monde hospitalier et les exploits du rêve le jeu affirme une dimension burlesque, loufoque, qui pointe vers le réel tout en s’en échappant. Bart, « atteint d’une spondylarthropathie ankylosante HLAB 27+ », patient suivi depuis vingt ans par le docteur Neige, qu’il apprécie beaucoup, est reçu par le docteur Balt, expéditif, peu à l’écoute, sans cesse dérangé au téléphone par sa secrétaire Stéphanie, plus motivé par le succès de l’application Mon hôpital et moi que par le vécu de ses patients. Bart est un patient insolite, à la fois obéissant et rétif aux consignes, prêt à s’affirmer de manière tout à fait surprenante.

Une cocasse et vivifiante rébellion

Les périls qui fragilisent le service public de la santé, la relation médecin-patient qui manque d’empathie : tout cela est sublimé, transformé, grâce à la vitalité du duo, à la précision d’une partition qui laisse place à une forme de joyeuse et cocasse rébellion face aux obstacles de la vie. Tous deux iront ensemble lors d’un réjouissante délire jusqu’à concourir aux Jeux Olympiques de Paris ! Les comédiens ont eux-mêmes un CV sportif de haut niveau, mais aussi un CV hospitalier fourni. Balthazar Gouzou a été multi-accidenté dans sa carrière de rugbyman plus que prometteuse, qu’il a dû interrompre, et Barthélémy Goutet a été diagnostiqué d’une spondylarthrite à 18 ans, ce qui l’a amené à intégrer le sport, surtout la boxe, dans sa routine quotidienne. Leur jeu corporel impressionne. Ce sont deux athlètes de la scène qui raviront autant les plus jeunes que les adultes.

Agnès Santi