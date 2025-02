« En fanfaaare! » de Tatiana Julien ou comment agir de concert 

Avec En fanfaaare!, Tatiana Julien interroge la force du collectif grâce à une œuvre immersive, sur l’aria de la Reine de la Nuit de La Flûte enchantée.

Les créations de Tatiana Julien ont toujours une dimension politique, à l’image de Soulèvement (2018), un solo de résistance conçu pour insuffler de la force à une génération désenchantée. Avec En fanfaaare!, elle prolonge cette réflexion en explorant la puissance du collectif dans l’action politique à travers une pièce chorale. Sur l’aria célèbre de la Reine de la Nuit, tirée de La Flûte enchantée de Mozart, la musique se répète en boucles hypnotiques, percutant les corps, les secouant, les replongeant dans un état d’oscillation entre l’éveil et l’engourdissement. Cette nouvelle création-manifeste convoque l’imaginaire de la fanfare pour nous inciter à agir de concert. Grâce à un dispositif immersif, la danse jaillit au cœur du public, abolissant la frontière entre spectateurs et interprètes pour former un seul et même corps engagé.

Belinda Mathieu