Mêlant l’écriture journalistique de Florence Aubenas et celle du clown Gilles Ostrowsky, le collectif La Bande à Léon explore l’univers des hypermarchés.

Depuis plusieurs années le collectif La Bande à Léon, composé de six directeurs artistiques collaborant avec de nombreux autres auteurs et artistes, fait des non-lieux de nos villes son objet de recherche favori. L’hypermarché les captive, ainsi que ce qu’en dit la journaliste d’investigation Florence Aubenas dans ses chroniques « Au Pays des Hypers » parues dans Le Monde. Le groupe, qui dit « revendiquer haut et fort la bienveillance et la joie » tout en questionnant « nos ancrages sociétaux et notre comportement individuel dans nos espaces publics et communs », fait aussi appel au clown Gilles Ostrowsky afin d’ajouter à l’écriture journalistique une tonalité burlesque. Mis en scène par Audrey Bertrand, celle-ci et les comédiens Sophie Cusset et Noé Pflieger composent des tableaux dont certains sont chantés et dansés afin de dire le rythme et la nature du supermarché. Laquelle se révèle pétrie des violences et des injustices de nos sociétés.

Anaïs Heluin