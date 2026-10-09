Fidèle de l’écriture de Naomi Wallace, Tommy Milliot crée Eden, dernier volet de la Trilogie du Kentucky écrite par l’autrice américaine. Après La Brèche (2019) et Qui a besoin du ciel (2024), le metteur en scène éclaire les fractures sociales et raciales de l’Amérique périphérique des années 1970. Il porte haut les rêves et les blessures d’une jeunesse en mal de présent — et de futur.

Nous voilà transportés dans l’état du Kentucky. En 1974, au début du printemps, en pleine saison des tornades. Sur un plateau quasi vide, s’élève un mur percé d’une grande ouverture, unique élément de décor de la scénographie au dépouillement radical — et raffiné — signée par Tommy Milliot et Nicolas Marie. Loin d’une esthétique brute, le spectacle ciselé par le directeur du Nouveau Théâtre de Besançon ne laisse rien au hasard. L’espace au minimalisme géométrique qui s’ouvre devant nous est à l’image de la direction d’acteur du metteur en scène : il installe une vie organique qui se passe d’effets réalistes pour privilégier ellipses et points de fuite poétiques. Ce travail remarquable, d’une grande rigueur sans être austère, met en lumière l’existence fracturée d’une jeunesse multiraciale d’origine populaire qui, l’esprit peuplé de désirs et de chimères, fantasme un présent et un futur qui lui échappent. L’amitié est au centre de cette pièce écrite par Naomi Wallace pour Tommy Milliot, œuvre qui clôt la Trilogie du Kentucky. Tout comme les espoirs et les fragilités de l’adolescence, les conditionnements sociaux et raciaux, les fantômes de la guerre, les angles morts du rêve américain.

Des parenthèses dorées

Clayton, Sonora et Domino visitent des maisons bourgeoises vides, dans un quartier résidentiel de ville ouvrière. Non pour les cambrioler : pour se projeter dans les privilèges d’existences auxquels il et elles n’ont pas accès. Ils jouent, se réinventent, créent des parenthèses dorées qui leur permettent d’échapper, momentanément, aux carcans que leur impose la société de classes et de races dans laquelle ils grandissent. Mais un jour, la demeure au sein de laquelle ils s’introduisent par effraction n’est pas vide. L’adolescent blanc et ses deux amies (l’une noire, l’autre blanche) tombent sur Rufus, le fils d’une famille noire qui a gravi l’échelle sociale. Les rejoint également Hiram, le frère aîné de Sonora qui revient du Vietnam. Le théâtre sensible et politique de Naomi Wallace (autrice née en 1960, dans le Kentucky) extrait du quotidien des bouts d’êtres et d’intimités. Il éclaire le concret du monde dans lequel vivent ses personnages, ainsi que la matière de leur imaginaire. Ce théâtre-là est hautement inspiré. Incarné par un quintette de jeunes interprètes aux présences étonnantes (Christian Franz, Lilea Le Borgne, Sarah Le Deunff, Colin Mercier, Matteo Renouf), Eden* contourne poncifs et banalités pour rendre compte d’une intensité essentielle. Une intensité sans esbroufe qui échappe à la psychologie pour s’en tenir à la profondeur des faits.

Manuel Piolat Soleymat

* Texte à paraître en mars 2027 aux Éditions Théâtrales, dans une traduction de Dominique Hollier.