Corrine, Brenda Mour et Patachtouille. Ces trois drag-queens ont posé au Rond-Point leurs valises d’où sortent un orchestre, des costumes et surtout des clopes, beaucoup de clopes. Elles investissent la scène pour clamer fort leur amour d’Alain Bashung dans un hommage haut en talon et en couleur.

Corrine, c’est elle la fan incontestée du rockeur, dont la poésie irrévérencieuse la frappe lors d’un concert en 1990. C’est tout naturellement que, plus de 30 ans plus tard, elle initie ses camarades de scène à la musique de Bashung pour monter une dream team prête à faire briller les chansons de son répertoire dans toute leur variété. Il faut dire qu’elles ont de la bouteille. Passées par le théâtre de rue, le récital et le mythique cabaret Madame Arthur, les trois chanteuses performeuses ont choisi d’interpréter les titres au prisme de leurs personnages. Corrine (Sébastien Vion, de la compagnie Le Skaï et l’Osier), en diva désabusée et rauque, reprend La nuit je mens, longue dans son trench sous une lampe rouillée. Brenda Mour (Kova Rea), suave au possible (et ces perruques bon dieu !) reprend Osez Joséphine déguisée en cheval disco. Ne me demandez pas ce qu’est un « cheval disco » et voyez par vous-même. Patachtouille (Julien Fanthou), véritable Castafiore, fait s’envoler sa voix d’opéra sur Vertige de l’Amour au sortir du lit, en peignoir et pantoufle. Si Madame ose, c’est avec le souci du détail puisque chaque titre dispose de sa scénographie propre, comme les clips du chanteur, si marquants et uniques. Il en aura fallu, de l’audace, pour reprendre ses phrases courtes et pleines de double sens, avec leur placement déconcertant sur la mélodie. Mais quand on voit les trois compères, clope au bec, se donner la réplique sur Je fume pour oublier que tu bois, on sait d’avance que le pari est réussi. Elles étaient faites pour Bashung.

Art dramatique queens

Le cabaret, ce n’est pas du théâtre, et le théâtre, ce n’est pas du cabaret. Comment importer le drag, une contre-culture de la nuit et des sous-sols, dans un lieu institutionnel comme le Rond-Point ? Pour sa mise en scène, Corrine a construit une forme hybride, un terreau où peuvent fleurir les « créatures » comme elle les appelle. On y retrouve tous les ingrédients du cabaret, notamment un interlude politique (« Retailleeeaaaaauuuuu » hurlent-elles) et des performances d’acting à chaque chanson. Les moyens sont aussi plus copieux puisque la musique est jouée sur scène par des musiciens talentueux, complices de nos trois reines et aussi bien costumés qu’elles : Christophe Rodomisto à la guitare et le quatuor à corde du Rainbow Symphony Orchestra. Pour exalter le public un peu sage du théâtre, des happenings sont aménagés, comme cet éclatant numéro de sangles aériennes ou lorsque la pianiste Cosme McMoon se lève pour interpréter Je tuerai la pianiste, puis se rassoit sagement après avoir plié une performance qui mériterait une pièce à elle toute seule. Chaque épisode musical est entrecoupé de saynètes comiques rythmées par les « Bordel ! » de Corrine et les « Namasté Bitch ! » de Patachtouille, durant lesquelles s’installe un jeu avec le public (et quand Corrine tend sa cigarette au public en hurlant « QUI EN VEUT ? » avec sa voix de rocaille, on devient d’un coup très fan de nicotine.). Madame Ose Bashung, c’est un objet indéfinissable devant lequel on jubile sans cesse de découvrir quel titre arrive ensuite – qui va l’interpréter, dans quel costume et avec quelle perruque. Après une heure et quart en compagnie des trois drôles de dames, les applaudissements pleuvent, Corrine remercie les artistes, puis porte un toast à Alain Bashung qui, on n’en doute pas, doit se trémousser dans sa tombe.

Enzo Janin-Lopez