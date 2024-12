« Nos âmes se reconnaîtront-elles ? » par Simon Abkarian

Simon Abkarian interprète avec Marie-Sophie Ferdane les retrouvailles entre Hélène et Ménélas, le soir du sac de Troie, dans les décombres de leurs amours ravagées. Comment se relever et pardonner ?

« Après Ménélas rebétiko rapsodie et Hélène après la chute, j’éprouvais la frustration de ne pas avoir entièrement cerné cette question qui m’obsède : raconter ce qui se joue pour Ménélas dans sa soif de rédemption après qu’il a fait partie de l’armée des vainqueurs et du camp des exterminateurs. L’amour est-il toujours possible après et malgré les ruines ? Hélène après la chute tenait la guerre en arrière-plan, deux jours après les massacres. Dans cette nouvelle version des retrouvailles, Ménélas et Hélène sont dans la fournaise de cette nuit sanglante, dans l’œil du cyclone, au cœur des ténèbres. Je veux raconter la capacité d’aller au bout de l’abnégation par la honte. J’imagine la proposition que fait Ménélas à Hélène pour se tenir devant elle, accéder à son écoute et à son pardon.

Comment retrouver la parole quand ont rugi les armes ?

Marie-Sophie Ferdane est une magnifique actrice, qui a l’intelligence des mots et de la pensée poétique. Ruşan Filiztek et Eylül Nazlier ouvrent l’espace tragique avec le chant et la musique. Nous explorons ensemble la manière dont la parole peut reprendre ses droits pour défendre la foi en l’homme. La guerre est une forme terrible d’union : bien davantage que les relations entre les hommes et les femmes, ce qui m’intéresse avec cette pièce, c’est de mettre à jour les espaces qui unissent les humains. Cette exploration se fait par le théâtre, le plus grand de ses outils, le plus archaïque et le plus moderne, puisque seule la parole peut déployer le mystère humain dans sa complexité. En se parlant, ces deux-là qui ont vu les Troyens, fatigués de la guerre et persuadés qu’ils pouvaient enfin se reposer sur l’oreiller du sommeil, tomber dans le piège fourbe et rusé des Grecs, tentent de retrouver leurs esprits et l’espace de leur humanité. »

Propos recueillis par Catherine Robert