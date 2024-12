« Brûler d’envies » par Martin Palisse et David Gauchard

Les étudiants de la 36e promotion du CNAC livrent un spectacle de fin d’études à la hauteur d’un imaginaire puissant, qui consument les corps dans une énergie pleine de nuances.

On devine que la dystopie a déjà fait son œuvre. Au noir, le spectacle s’ouvre sur des bribes : bribes de lumières, bribes de corps, bribes de textes… Un étrange ballet de lueurs rouges qui fendent les ténèbres découvre des gestes furtifs, faisant apparaître ici un membre, là une course, ailleurs une chute ou une suspension. Réglé au millimètre, rythmant l’espace et le temps, il s’amplifie à mesure qu’un bourdonnement électronique fait trembler l’atmosphère, et ouvre un monde qui n’aurait rien à envier à la science-fiction. C’est pourtant là que vient s’inscrire le premier véritable numéro : un solo à la Roue Cyr, qui consiste en une manipulation de l’objet déjouant toute gravité, mais aussi aux antipodes de ce que l’on attendrait de l’usage acrobatique et tête-en-bas de l’agrès. Sous la direction de Martin Palisse et de David Gauchard, il y a dans Brûler d’envies des propositions intéressantes de déconstruction des spécialités des interprètes (avec aussi le mât chinois en solo comme en duo, la corde lisse, l’équilibre sur les mains et l’acrobatie au sol). Ils vont au cours du temps briller dans de puissants solos tout en embarquant leurs habiletés et nos aspirations vers d’autres imaginaires. C’est bien l’imaginaire qui prime dans l’expérience de ce spectacle : ou comment, dans un monde qui pèse entre clarté, obscurité, et cadence inéluctable, un groupe d’individus va se forger une existence, où chacun peut décider de sa place, trouver sa liberté dans ses élans, et s’inscrire véritablement dans un groupe.

Ensemble face au mur du son du compositeur Pangar

Si Brûler d’envies offre ensuite davantage de lumière et d’espoir, c’est principalement grâce à l’énergie des six acrobates : finement dosée en effort contrôlé dans des mouvements de paix et de douceur, pleine de rage contenue dans une danse acrobatique proche du krump, revendicative pour nos droits dans la force et la fragilité d’une corde sur laquelle s’enrouler, ou ludique dans des portés à deux sur la verticalité d’un mât. À l’intérieur, on peut s’attarder sur des instants réparateurs de délicatesse et d’intimité, comme un front contre front tout en contre-jour, ou l’accompagnement discret d’un groupe à l’attention d’un des siens mis à l’épreuve de son solo. Ces six jeunes gens nous disent-ils l’aventure qu’ils ont vécue, d’étudiants post-covid à devoir inventer un monde nouveau dans une institution en transformation, de groupe en construction face aux terribles drames de la vie ? Ils préfèrent montrer l’incandescence à vivre dans l’espoir, choisissent la rage et le travail, cherchent et y reviennent sans cesse, engageant l’imaginaire, jusqu’au dépassement.

Nathalie Yokel