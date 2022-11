14ème édition du Festival Impatience

Présidé cette année par Julien Gosselin, le Festival Impatience fait découvrir au public et aux professionnels dix jeunes compagnies. Il contribue ainsi à dessiner le paysage théâtral de demain.

Parmi les dix jeunes compagnies sélectionnées cette année au Festival Impatience, beaucoup s’attachent à dénoncer et déconstruire les violences, les injustices du présent dont bon nombre sont héritées du passé. Yacine Sif El Islam interroge les agressions racistes et homophobes dont il a été victime, le Groupe O s’intéresse aux représentations des femmes dans le théâtre d’aujourd’hui, la Compagnie Les Grandes Marées met en pièce le modèle viril contemporain. Nina Negri dévoile quant à elle les barrières sociales qui retiennent les femmes dans leurs ambitions, quand Marie-Aurore d’Awans et Pauline Beugnies documentent un crime raciste. Sarah Espour convoque des figures féminines en révolte contre un système qui les oppresse, et Salim Djaferi questionne les mots de la colonisation et de la guerre d’Algérie. Certaines compagnies s’aventurent davantage du côté de l’imaginaire : Mind the Gap revisite les films d’horreur, le trio composé de Arthur Amard, Rémi Fortin et Blanche Ripoche se place dans un futur proche pour faire l’inventaire de notre civilisation tandis que Fugue 31 compose l’espace mental d’un jeune homme…

Des prix pour demain

Programmés au 104 ainsi que dans six autres théâtres de Paris et de banlieue, les artistes dits « émergents » du Festival Impatience mènent du 6 au 15 décembre 2022 une compétition. Laquelle permettra aux vainqueurs de faire largement connaître leur travail. Avant eux, des artistes aujourd’hui bien connus sur nos scènes tels que Thomas Jolly, Julie Deliquet, Tommy Milliot, le collectif OS’O, Lisa Guez et l’an dernier la Cie Shindô ont bénéficié des retombées de ce festival majeur en matière de création émergente. Dirigé cette année par le metteur en scène Julien Gosselin, un jury professionnel offrira au sélectionné la chance d’une belle tournée. Un jury lycéen, ainsi que les spectateurs ayant vu au moins 6 des 10 spectacles au programme et la SACD décernent eux aussi leur prix. La jeune création est entre de bonnes mains.

Anaïs Heluin