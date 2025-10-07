La nouvelle création du Collectif XY projette son souffle et sa voix vers les métamorphoses du vivant : une captivante échappée vers d’autres devenirs, emplie d’images et d’états de corps, autant en prise avec la nature qu’avec la marche du monde.

La dernière scène du spectacle contient à elle seule, dans sa fugacité et sa beauté, les fondements de la traversée que nous propose Le Pas du Monde. Avant de disparaître au noir – et que l’on mesure a posteriori l’éternité contenue dans ce suspens – une acrobate est soulevée vers le ciel, érigée par une colonne humaine en grande hauteur et étayée par une masse de corps. Tout à la fois ancrés au sol et scellés dans un pacte collectif, ils sont ce tissu inter-relationnel de soutiens sans quoi rien ne peut advenir. Alors, et ensemble, la voici légère comme la cime d’un arbre aux racines apparentes, puissante comme la lave du volcan sur le point de jaillir. Haut perchée en ce vertige, sa suspension la campe dans ce paradoxe, à la lisière d’un agir possible. C’est ici l’une des nombreuses images-paysages du spectacle, qui s’évanouit en soudain mirage. Avant cela, on aura découvert l’évolution des vingt-deux artistes du Collectif XY au renouveau d’une proposition qui puise son souffle dans le chant, et s’attache aux formes de vies – minérales, végétales, animales… – comme autant de manières d’être-au-monde. Au début, une simple marche, qui fait entendre la voix. Ensuite, des parcours qui balayent le plateau, d’où émerge une première érection, au rythme d’un chœur battant. Dans un flux incessant, les corps habitent l’espace dans des cordées qui permettent de se soulever, de gravir, de chuter, formant des tableaux mouvants dignes d’un Géricault. Des compositions en cascades minutieuses qui arrêtent le temps, menant au climax d’une grâce qu’un grondement sourd vient perturber, presque disloquer.

Un renversement des possibles

Les courses reprennent, des murs de corps se forment, des cathédrales s’érigent dans des portés en colonnes à deux et trois corps. Les sauts et voltiges conjuguent la prouesse acrobatique à la recherche de formes nouvelles ; ici un jet comme à rebours, là un bond qui se déplie en accordéon, ailleurs une liane courbe qui fait jaillir un dos en cambrure fluide, le tout dans une attention extrême au toucher et à la déposition des corps. Ce sont des acrobates en alerte face à une marche du monde et un environnement instables que l’on découvre, loin d’un imaginaire lisse, épuré ou uniformisé. Entre la lumière qui ouvre ou écrase l’espace et les individus, entre les perturbations cycloniques ou les gestes et cris qui transforment un tournoiement en soulèvement, voire une simple révolution, au sens géométrique du terme, en révolte… ils tiennent la note et l’harmonie. Sans doute parce qu’ils s’autorisent, par diverses échappatoires, d’autres évolutions : quand, dans un renversement poétique, Atlas devient celui que l’on porte sur ses épaules, ou qu’un baiser se dévoile subrepticement. Mais surtout, c’est dans le devenir-fluide, le devenir-minéral, le devenir-végétal et le devenir-animal qu’ils écrivent une histoire possible. Pourvu que la fragilité, puisée dans le naturel, forme un rempart au lyrisme, et nous laisse réfléchir à ce (ceux) qui nous étaie, et qui nous tient, ensemble, dans une existence partagée.

Nathalie Yokel