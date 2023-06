« Juke-box » de Vincent Mussat

Vincent Mussat réinvente le récital classique avec une partie transformée en juke-box où le pianiste improvisera à partir des propositions du public.

Si les passerelles entre les pratiques et les répertoires sont entrées dans les mœurs de la musique classique, Vincent Mussat, jeune soliste porté par La Scala qui vient d’enregistrer son premier disque sous le label Scala Music, ose le grand écart pour son concert à Avignon. À côté de deux pièces de son programme Au gré des ondes, du nom d’un cycle de six pièces de jeunesse de Dutilleux associé à Ravel et Gershwin, le pianiste français invite le public à lui soumettre des thèmes, airs ou chansons sur lequel il se propose d’improviser. À la concentration de la complexité poétique de Gaspard de la nuit, Everest pianistique évocateur et foisonnant inspiré à Ravel par le recueil de poèmes en prose d’Alyosius Bertrand, répond la convivialité d’un juke-box vivant à dix doigts.

Gilles Charlassier