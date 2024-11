À la tête du Philharmonique de Radio France, Lahav Shani dirige Lili Boulanger, Prokofiev et Schnittke.

Écrite en 1928, la Symphonie n°3 de Prokofiev reprend le matériau de l’opéra L’Ange de feu, sur une histoire d’une religieuse assujettie à une possession satanique tirée d’un roman de Brioussov, et qui n’a été créé que de manière posthume – et en français, à Paris. La partition fascine par une modernité et des rythmes motoriques qui contrastent avec les camaïeux fervents de la page de Lili Boulanger, D’un soir triste. Presque soixante ans plus tard, Schnittke composait pour Yuri Bashmet un Concerto pour alto d’une grande puissance expressive, dans une esthétique composite qui s’inscrit dans la dramaturgie musicale de Mahler, Chostakovitch et Zimmermann, tissée de citations et d’ironie. Cet opus majeur du répertoire d’alto avec celui de Bartok et Harold en Italie de Berlioz est repris par l’un des meilleurs solistes français d’aujourd’hui, Antoine Tamestit.

Gilles Charlassier