Le Nouvel An 2025 à Radio France

Sous la baguette de son directeur musical, Cristian Macelaru, l’Orchestre national de France fête le Nouvel An aux couleurs des traditions austro-hongroises.

À l’heure du Nouvel An, Le Beau Danube bleu de Strauss ne coule pas que dans les oreilles des spectateurs du Phillharmonique de Vienne au Musikverein et en Eurovision. À la tête du National, Cristian Macelaru propose un programme festif autour du maître de la valse viennoise. À l’ouverture de l’opérette Le Baron tzigane répondent les Danses de Galanta de Kodaly qui, un demi-siècle après Brahms, stylise les folklores hongrois et tziganes, aux frontières orientales de ce vaste empire cosmopolite démantelé à la fin de la Première Guerre mondiale. Venus de Bratislava, capitale de la Slovaquie située à seulement soixante kilomètres de Vienne, les musiciens du Janoska Ensemble apportent leur touche éclectique à ce concert de fin d’année, avec leurs irrésistibles arrangements de célèbres pages de Strauss, Kreisler, Beethoven et Paganini.

Gilles Charlassier