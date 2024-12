Au Lucernaire, Sylvain Maurice met en scène Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute, avec Christophe Brault, Scali Delpeyrat et Elodie Gandy. Une comédie du langage qui conduit, dans un face-à-face à la fois âpre et dérisoire, à l’affrontement.

Une phrase d’apparence anodine a tout fait basculer. « C’est bien, ça », a dit un homme à l’un de ses amis. Mais ce dernier n’apprécie pas le ton sur lequel cette phrase a été prononcée. Il se met donc en retrait de leur relation. Un jour, l’homme délaissé rend visite à celui qu’il considère toujours comme son ami. Il lui demande des explications… Pièce emblématique de l’œuvre de Nathalie Sarraute (1900-1999), Pour un oui ou pour un non est l’un des classiques du théâtre de la seconde moitié du XXème siècle. Aujourd’hui mise en scène par Sylvain Maurice dans une esthétique rappelant les années 1970, cette comédie sur l’amitié et les dédales du langage est ici envisagée comme un texte à la fois « abstrait et figuratif, cérébral et concret, ironique et profond ». Un texte sur deux personnages « condamnés à rester amis, ou à faire semblant de l’être ».

Manuel Piolat Soleymat