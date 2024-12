Benoit Lavigne met en scène Benjamin Voisin dans Guerre, roman de Céline récemment retrouvé, dans lequel l’écrivain évoque la boucherie imbécile et brutale de la guerre de 14.

« Cet abattoir international en folie » que fut la prétendue Der des Ders faucha des hommes évidemment trop jeunes pour mourir et surtout foutrement étrangers aux différends entre marchands d’acier résolus à écouler leur camelote. Il fallait un jeune premier candide pour incarner Ferdinand, « dépucelé » par la mitraille qui lui foudroie la tête, l’ouïe et l’esprit. Benjamin Voisin semble idéalement taillé pour le rôle. Sa gouaille de joli cœur fait merveille pour incarner le brigadier caressant qui découvre les joies de la chair au milieu de la viande froide, l’amour dans les bras d’une putain qui a dénoncé son souteneur pour tentative de désertion, et la bêtise insondable dans les yeux de ses parents venus contempler sa gueule fracassée. D’étape en étape, on suit la convalescence de Ferdinand, ressuscité d’entre les morts par le poignet expert d’une infirmière dévouée, jusqu’à son départ pour Londres, dans les bagages d’Angèle, « bandatoire de naissance » et grande amatrice d’officiers anglais. La poule de Cascade, après avoir fait fusiller son maquereau, étend son commerce à l’international et emmène Ferdinand s’aérer les esgourdes loin des tranchées.

Mémoires de troufion

La langue de Céline, crue et jouissive, est violente puisque son objet est obscène. Il faut n’avoir jamais fait la guerre pour la croire héroïque. Ceux qui en ont fait l’expérience savent qu’elle est une maladie qui « reste enfermée dans la tête ». Dix millions de morts et de disparus entre 1914 et 1918 et vingt et un millions de blessés et de mutilés : il faudrait être fou pour rester poli devant un tel massacre. L’adaptation de Bérangère Gallot et Benoit Lavigne condense le propos en le rendant théâtralement efficace, n’atténuant ni son humour, ni l’horreur de ce qu’il décrit des vilénies, des lâchetés et des accommodements sordides avec l’enfer. La scénographie et les lumières de Seymour Laval offrent un décor de toute beauté à cette confession d’un enfant du siècle, auquel Benjamin Voisin offre la piquante et romantique séduction d’un Gavroche effronté, cabot au milieu des chiens.

Catherine Robert