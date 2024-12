Françoise Gillard adapte et interprète L’Événement, où Annie Ernaux raconte l’avortement qu’elle a vécu en 1963. Une partition subtile pour et par une comédienne délicate et puissante.

En 1999, Annie Ernaux retrouve les émotions d’un événement vécu trente ans plus tôt, et entreprend d’en faire le récit. En 1963, à vingt-trois ans, avant que les lois Neuwirth et Weil ne légalisent la contraception et l’IVG, elle subit le sort que les « 343 salopes » revendiquèrent pour manifester l’iniquité faite aux femmes, et dut interrompre la grossesse qu’elle ne voulait pas vivre. Conditions sanitaires scandaleuses, opprobre morale, culpabilité entretenue par une société phallocrate et imbécile : Annie Ernaux évoque les conditions extérieures de ce drame. Mais elle décrit aussi ses conditions intimes, psychologiques et physiques, la douleur, la honte et la difficulté de préférer la liberté à la vie.

« Je suis enceinte. C’est l’horreur. »

« Il y a chez certaines actrices un tact, une réserve, une apparente discrétion qui n’empêchent nullement la puissance expressive, bien au contraire, et leur permettent de faire entendre, dans la délicatesse de leur voix, le calme de l’écoute qu’elles imposent, la sourde révolte, l’énergie subversive qu’un tel texte contient. » dit Denis Podalydès, qui a proposé à Françoise Gillard de s’emparer de ce récit poignant et nécessaire par lequel Annie Ernaux balaie la culpabilité de s’être tue et de ne pas avoir inscrit plus tôt cette « horreur », comme elle la nomme à l’époque, dans un geste d’écriture et de partage.

Catherine Robert