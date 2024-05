À Tours, la danse contemporaine est une belle histoire de figures singulières qui peuplent la programmation d’un Thomas Lebrun attaché à ses filiations. Il y a beaucoup d’amour pour les êtres et les corps de toute une vie dans cette édition.

1998 est la date de création de Autre monde, pièce de groupe de Bernard Glandier, dans laquelle Thomas Lebrun signait un solo délicat. La même année, Bernard Glandier lui confiait la transmission de son solo Pouce !. C’est aussi la date de création de Cache ta joie !, première chorégraphie de Thomas Lebrun. C’est à sa suite qu’il formera sa propre compagnie. Aujourd’hui, 1998 est la titre de sa nouvelle création, qui ouvre le festival Tours d’Horizons : une pièce-hommage à ceux qui ont pu traverser son parcours, comme Bernard Glandier et Christine Bastin, dans laquelle l’idée de transmission et de répertoire prend toute sa place. On verra la recréation de Pouce !, de Tu, solo tu et de Noce, et, en écho, la création d’un duo féminin de Thomas Lebrun. En termes d’hommages, la suite du festival n’est pas en reste : la figure de Raimund Hoghe devient un spectre profondément émouvant dans la nouvelle création d’Emmanuel Eggermont, About Love and Death. Et que font Yvann Alexandre et Doria Belanger dans Une Ile de danse, si ce n’est rendre hommage à l’interprète, à travers la rencontre avec 12 chorégraphes et 22 danseurs ? Quant à Raphaël Cottin, sa création L’Ombre des danseuses du soir au Musée des Beaux-Arts est une façon de mettre en lumière les grandes dames de l’Histoire de la Danse avec celles du Moyen-âge et de la Renaissance.

Transmettre sa part de merveilleux, de rébellion, de bienveillance

Il y a donc beaucoup d’amour pour les êtres et les corps de toute une vie dans cette programmation. Jean-Christophe Bleton, avec le troisième volet de ses Bêtes de scène intitulé Ne lâchons rien !, prouve qu’il n’y a pas d’âge pour danser et célébrer le mouvement. Avec son impressionnant et phénoménal casting de femmes et d’hommes dansants de plus de 60 ans, il crée pour la liberté de penser, de danser, d’exister. Il y a aussi de belles passerelles : Odile Azagury, qui fait partie de la distribution, donne également au festival sa toute nouvelle création, le quatuor Éperdues, autour de la passion amoureuse. Sa collègue Andréa Sitter est elle aussi invitée à présenter une pièce, son solo emblématique de 2003 intitulé La Reine s’ennuie. Parmi les nouvelles pièces à découvrir, celles aussi de Daniel Larrieu Pan Plis Peau, de Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna Señora Tentacion, et de l’artiste associée au CCN de Tours Michèle Murray Time.

Nathalie Yokel