Dans la petite salle du nouveau Théâtre Sarah Bernhardt, baptisée La Coupole, Laurent Charpentier met en scène Fantômes, de Philippe Minyana. Il est également l’interprète, aux côtés d’Hugues Quester, de ce texte sur la survivance et la réminiscence de certaines voix, de certaines existences.

Il est ici question d’un homme prénommé Hugues (interprété par Hugues Quester), qui habite Dole, dans le Jura, et de Laurent (interprété par Laurent Charpentier), l’un de ses amis, le narrateur de cette histoire. Hugues se plonge dans ses souvenirs. Il ouvre de vieilles boites, en extirpe des photos. L’auteur Philippe Minyana a grandi non loin de là, dans le pays de Montbéliard, dont l’âme ouvrière et rurale plane sur nombre de ses œuvres. Y compris sur Fantômes, texte dans lequel le dramaturge laisse ressurgir des figures de son propre passé, de sa mémoire, de sa famille, notamment la figure de sa mère, qui mit fin à ses jours.

Deux amis et des vielles photos

« Nous avons adapté ce texte inédit pour lui donner toute son oralité et sa vie, confie le comédien et metteur en scène Laurent Charpentier, tout en lui conservant – c’est précieux à mes yeux – sa texture poétique, parfois littéraire, son rythme délicat par lequel la parole prend le temps de se déployer et de créer, dans la langue de Philippe, plus ciselée que jamais, des phrases qui touchent au cœur de l’intime. » De pièce en pièce, l’écriture de Philippe Minyana donne corps à un univers de théâtre à la croisée du grotesque, du funèbre, du quotidien et du merveilleux. Un univers qui dépasse les limites du réalisme pour éclairer l’inconscient des êtres et l’invisible du monde.

Manuel Piolat Soleymat