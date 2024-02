Des spectacles, des projections, des ateliers, des répétitions « portes ouvertes »… Du 11 au 28 mars, à Strasbourg, la Scène européenne Le Maillon questionne notre rapport aux mots et aux gestes, interroge nos façons de nous exprimer et, ainsi, de façonner la réalité.

Qu’est-ce qui fait langage aujourd’hui ? Sommes-nous démiurges, à travers la langue et nos moyens de communication ? Est-ce qu’écrire, décrire ou dire permet de saisir une réalité qui nous échappe ? Comme souvent, la programmation pluridisciplinaire et internationale du Maillon explore notre rapport à l’existence et à la création contemporaine en mettant en jeu de passionnants questionnements. Du 11 au 28 mars, l’institution strasbourgeoise propose à ses publics un temps fort thématique intitulé Langues Vivantes – (D)Écrire le monderéunissant toutes sortes de rendez-vous autour des diverses possibilités du langage. Des spectacles, d’abord, parmi lesquels 10000 gestes (de Boris Charmatz), Die Brieffreundschaft(du Markus&Markus Theaterkollektiv), Les Forces vives (de la Compagnie Animal Architecte, d’après des œuvres autobiographiques de Simone de Beauvoir). L’équipe de cette dernière proposition, en résidence de création au Maillon, ouvrira les portes de certaines séances de répétition aux publics.

Les possibilités du langage

Quant au metteur en scène Olivier Letellier, il présentera deux créations de son dispositif immersif et participatif KiLLT (Ki Lira Le Texte) : Les Règles du jeu de Yann Verburgh et La Mare à sorcières de Simon Grangeat. « Le langage n’est pas seulement le prisme à travers lequel nous regardons le monde, fait remarquer Barbara Engelhardt, la directrice du Maillon, mais aussi un outil pour le faire naître. Pratiquer un langage, qu’il soit imagé ou sonore, pictural ou gestuel, c’est en constater les impasses, en élargir les codes, en explorer les possibilités. » Aux côtés des spectacles, Langues Vivantes – (D)Écrire le monde sera l’occasion de participer à des ateliers et des projections de films (en collaboration avec le cinéma Le Cosmos). Autant de façons, entre pensée et force de l’expérience artistique, de prendre pleinement part à notre monde.

Manuel Piolat Soleymat