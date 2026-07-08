Mis en scène par Antoine Colnot et Anne Rehbinder, interprété par Anne Jeanvoine, le solo autobiographique se déploie par fragments, entre témoignage et quête d’affirmation de soi.

Anne, malicieuse, nous fait face sur un plateau dénué d’artifice. La comédienne déroule avec finesse et simplicité son histoire en multipliant les anecdotes : l’enfant disciplinée en cours de danse classique, amoureuse en cachette de sa professeure, l’homosexualité longtemps tue au sein de sa famille, en écho à celle de sa grand-mère jamais nommée, son choix de devenir comédienne pour interpréter des grands rôles comme Antigone et ce besoin viscéral d’être enfin regardée et aimée. Elle partage ses blessures tendrement et nous laisse percevoir ses doutes, ses faiblesses, son besoin de reconnaissance.

Une adresse intime et politique

Dans ce récit, elle évoque un job alimentaire qui vient trancher avec son fantasme d’incarner Antigone, femme puissante assumant ses convictions. Être une mascotte de lapin et se pavaner dans les rayons de supermarchés n’était pas dans ses projets initiaux. Cachée dans cette peluche géante et muette, Anne ressent l’envie d’apparaître, de partager ce qu’elle est, de se mettre en avant. Au fil de son monologue rythmé, la comédienne porte une émotion qui touche juste. En prenant la parole, en partageant son coming out, son invisibilité, son cheminement de femme, de comédienne, elle fait de son intimité un geste manifeste : celui d’exister pleinement dans un monde d’assignations identitaires et de catégorisations sociales.

Isaure do Nascimento