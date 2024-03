Fièvre et tremblements : Elizabeth Czerczuk poursuit son exploration musicale et dansée des désordres de l’inconscient. Une expérience cathartique puissante, librement inspirée d’Antonin Artaud.

Après Dementia tremens, Elizabeth Czerczuk s’enfonce dans les gouffres amers de l’âme humaine. Elle part cette fois-ci à la recherche des effets de l’amok, cette folie des Indes née d’un excès de soleil et de chaleur suffocante. Romain Rolland, dans la préface à la première édition française du roman éponyme de Stefan Zweig, décrivait cette fièvre métaphysique comme « l’enfer de la passion au fond duquel se tord, brûlé mais éclairé par les flammes de l’abîme, l’être essentiel, la vie cachée ». Élève des grands maîtres du théâtre polonais, lectrice des théoriciens iconoclastes et torturés, Elizabeth Czerczuk, en pythie radicale, plonge le spectateur « dans une atmosphère psycho-délirante à travers un dispositif scénique où s’entremêlent la folie des artistes et celle des spectateur », pour faire naître une « méta-forme théâtrale abolissant la barrière entre émetteur et récepteur ».

Apocalypse

Quinze comédiens-danseurs et un quintet musical quittent la folie salvatrice qu’illustraient Le Cri d’Yvona et Aujourd’hui, c’est mon anniversaire pour aborder les rives de la démence pure et en cartographier l’inconnu, en faisant leur le cri du poète : « Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte ! Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe. » Tout en méandres et en soubresauts, le spectacle rompt avec les dispositifs scéniques classiques et fragmente les procédés dramaturgiques narratifs. « Les comédiens-danseurs, telle une marée de détresse et d’effroi, entraînent les spectateurs dans les désordres de l’inconscient, l’orchestre les tire dans des profondeurs proprement démoniaques ». Comme Jean, le voyant de Patmos, Elizabeth Czerczuk fait de l’apocalypse une révélation.

Catherine Robert