Street Scene de Weill avec l’Académie de l’Opéra national de Paris

Ted Huffmann met en scène des extraits de Street Scene de Weill pour les chanteurs de l’Académie de l’Opéra national de Paris, dirigés par Yshani Perinpanayagam.

Inspiré par une pièce de Rice qui reçut le Prix Pulitzer en 1929, Street Scene dépeint le quotidien et les difficultés de la classe moyenne new-yorkaise de l’entre-deux-guerres au travers de saynètes dans un immeuble vétuste, un jour de canicule. Cette mise en scène de l’envers du capitalisme renouvelle, dans un métissage nouveau entre tradition lyrique européenne et comédie musicale que Weill appela lui-même « opéra américain », et même « opéra de Broadway », la critique sociale des créations que le compositeur réalisa avec Brecht. À mi-chemin entre son Opéra de quat’sous et West Side Story de Bernstein, l’ouvrage hybride affirme un naturalisme qui s’est nourri des déambulations urbaines du compositeur. La pièce fait son entrée au répertoire de l’Opéra national de Paris dans une large sélection d’extraits pour les chanteurs de l’Académie, mis en scène par Ted Huffmann.

Gilles Charlassier