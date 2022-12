Andreas Scholl en compagnie de la pianiste et claveciniste Tamar Halperin

Le contre-ténor célèbre trente ans de carrière en compagnie de la pianiste et claveciniste Tamar Halperin.

Depuis plus de trente ans, le producteur Philippe Maillard tient un rôle majeur dans la diffusion du répertoire et des artistes baroques à Paris. En invitant le contre-ténor Andreas Scholl, trente ans jour pour jour après avoir accompagné ses débuts (en remplacement de René Jacobs) au Théâtre Grévin, il adresse ce petit clin d’œil aux mélomanes parisiens : c’est ce mélange de prise de risques et de fidélité qui permet de construire une histoire de l’interprétation. Pour évoquer sa belle carrière, Andreas Scholl a choisi de reprendre le répertoire qui l’avait révélé en 1993, les compositeurs allemands qui portent l’héritage de Schütz et Scheidt : Johann Nauwach, Andreas Hammerschmidt et les frères Adam et Johann Philipp Krieger. Il y ajoute Haendel (bien sûr!) et, en deuxième partie des folksongs, chansons de tradition orale ou revisitées par Benjamin Britten.

Jean-Guillaume Lebrun