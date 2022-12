La pianiste Marie-Josèphe Jude à La Scala Paris

Marie-Josèphe Jude joue un programme de transcriptions symphoniques pour piano allant de Beethoven à Chick Corea.

Avec l’avènement du piano dans les salons bourgeois du dix-neuvième siècle, les transcriptions étaient l’un des moyens privilégiés pour le public de se familiariser avec les œuvres nouvelles à l’heure où le gramophone n’existait pas encore, au point de devenir un genre à part entière dans lequel Liszt s’illustra, tant pour les symphonies de Beethoven et Berlioz que pour les opéras italiens ou wagnériens. Secondée par Michel Beroff et Charles Heisser, Marie-Josèphe Jude fait revivre cette convivialité musicale dans un florilège éclectique, virtuose voire ludique, qui dépasse les frontières de l’ère romantique, où Beethoven, Saint-Saëns, Offenbach et Chabrier voisinent avec Falla, Monpou et même le jazz – Chick Corea et Martial Solal.

Gilles Charlassier