Elisabeth Leonskaja interprète les trois sonates de Brahms

La pianiste, véritable monstre sacré, interprète les trois sonates de Brahms.

Elisabeth Leonskaja est l’exemple même de l’interprète qui revisite ses partitions, avec une exigence toujours absolue. Elle l’a fait par exemple avec Schubert dont elle a abordé toutes les facettes : sonates (deux intégrales existent au disque, parues en 1994 et 2019), musique de chambre, lieder. Aussi est-ce avec grand intérêt qu’on entendra cette immense artiste, alter ego féminin de Sviatoslav Richter, remettre sur le métier les trois sonates de Brahms, enregistrées pour Teldec entre 1988 et 1990. Ces trois œuvres composées en moins d’un an par un Brahms de vingt ans à peine gagnent bien sûr à être rassemblées – mais quel défi pour la pianiste que d’enchaîner ces « sonates où se dissimulent des symphonies », ainsi que s’enthousiasma Schumann.

Jean-Guillaume Lebrun