Ce grand projet d’opéra, plusieurs fois reporté pour cause de covid, trouve enfin sa résolution sur scène.

Amor Azul marie deux écritures de deux musiciens venus d’univers éloignés mais animés par une même vision du monde : le Brésilien Gilberto Gil, plus de cinquante ans au service de la musique sans exclusive, et l’Italien Aldo Brizzi, qui s’illustre depuis quarante ans autant dans le champ de la musique savante que dans un rapprochement avec les musiques dites populaires. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’ils sont associés, puisque le natif d’Alessandria vécut au Brésil de 1998 à 2009 où il composa pour beaucoup dont les pères fondateurs du tropicalisme – Caetano Veloso, Tom Zé et donc Gil –, avec à la clef un disque, Brizzi do Brasil, qui lui valut le Trofeu Caymmi en 2003.

Un opéra syncrétique

Treize ans plus tard, l’Italien a pris la direction du Nucleo de l’opéra de Bahia. Tout était donc réuni pour qu’ils se retrouvent, mais cette fois dans une œuvre plus vaste : un opéra-chanson en deux actes qui réunit l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France, avec quelques solistes invités dont Bem, le fils de Gil, à la guitare. Tous raccord avec l’intention première des deux signataires : composer une œuvre qui célèbre la rencontre entre la musique populaire brésilienne, les rythmes de transe, les arts lyriques, la musique classique européenne, le Cantique des cantiques et même la mystique indienne. Soit une bande-son syncrétique en adéquation avec le livret qui narre les aventures des avatars de Krishna et de Radha dans le Brésil actuel. Une histoire de sentiments partagés, déclinant les multiples stations de la passion amoureuse, entre jalousie et désir.

Jacques Denis