« Au non du père » d’Ahmed Madani raconte l’histoire d’ Anissa à la recherche du père absent

©Ariane Catton / Anissa et Ahmed Madani
Ariane Catton / Anissa et Ahmed Madani

Reprise / Théâtre de Belleville / texte et mise en scène d’Ahmed Madani

Publié le 21 novembre 2025 - N° 338

Installée dans sa cuisine, accompagnée par Ahmed Madani, Anissa raconte sa recherche du père absent. Dans le sillage du projet artistique « Face à leur destin », qui rassemble six pièces dédiées à la jeunesse des quartiers populaires, Ahmed et Anissa font naître une revigorante alchimie mêlant la vie et le théâtre.

C’est un spectacle où s’élève le doux parfum d’un fondant au chocolat et d’amandes caramélisées, avant de s’achever par leur dégustation gourmande. Un spectacle qui fabrique un généreux et touchant théâtre du partage. Sur la scène s’avance Anissa, qui fut l’une des dix jeunes femmes participant au formidable Flamme(s), second volet d’une trilogie consacrée à la jeunesse des quartiers populaires. Ahmed l’a convaincue de partir à la recherche de son père, qui a quitté sa mère lorsqu’elle était enceinte, mais aussi – et c’est assez énorme quand on y pense – de créer un spectacle à partir de ce périple plein de suspense et rebondissements.

Un théâtre du partage

Installée dans la cuisine, sa pièce préférée, elle raconte, tandis qu’Ahmed, derrière son bureau, se fait présence malicieuse qui intervient, explique, insiste. Peut-être est-il plus impliqué qu’on l’imagine en initiant et accompagnant ce périple incertain… Anissa raconte d’abord le manque pendant l’enfance, puis son étonnante quête existentielle. Comme toujours dans les spectacles du metteur en scène, les mots jamais décoratifs et surtout pas fatalistes rejoignent plutôt l’action, avec pudeur et délicatesse : ils déjouent les attentes, impliquent le public et transforment même l’avenir. Il est rare que la vie et le théâtre s’imbriquent et se renforcent de manière aussi délectable et généreuse. Avec à la clé un conseil énigmatique que vous apprécierez et comprendrez en allant découvrir le spectacle : celui de choper par la touffe son Kairos…

Agnès Santi

A propos de l'événement

« Au non du père »
du mardi 2 décembre 2025 au samedi 27 décembre 2025
Théâtre de Belleville
16 passage Piver, 75011 Paris

en décembre : mardi à 16h, du mercredi au vendredi à 19h ; en janvier : jeudi et vendredi à 21h15, samedi à 19h et dimanche à 15h ; en février : du jeudi au samedi à 19h, dimanche à 15h. Tél : 01 48 06 72 34. Durée : 1h30. Spectacle vu au 11·Avignon en juillet 2023.

