2ème édition du Festival Le Lavoir en Famille

À la croisée des disciplines, le Festival Le Lavoir en Famille s’adresse à toutes et tous à partir de 4 ans. Un événement organisé par Le Lavoir Moderne parisien, en partenariat avec les Tréteaux de France et le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines.

Pour la seconde année consécutive, le Lavoir Moderne Parisien ouvre ses portes aux jeunes spectatrices et spectateurs. « Avec Le Lavoir en Famille, nous souhaitons de tout cœur encourager l’inspiration, le rêve et l’ambition à travers le spectacle vivant pour tous les enfants du 18e arrondissement et de ses alentours », explique l’équipe de ce lieu dédié à l’émergence. Du 30 mars au 14 avril, trois créations sont ainsi proposées à l’imaginaire des publics : un spectacle de théâtre de récit (Venavi), un spectacle de théâtre de magie (Le Chat sur la photo), un spectacle de théâtre musical (Malik le Magnifique).

Un espace pour s’émerveiller

Adapté d’un conte de l’auteur togolais Rodrigue Norman, Venavi nous plonge dans une histoire de secret qui empêche une fillette de 6 ans de grandir. Dans Le Chat sur la photo, d’Antonio Carmona, des tas d’objets se mettent à disparaître. Du haut de ses quatre ans et demi, Anya mène l’enquête avec son doudou lors d’une nuit pleine de mystères. Malik le Magnifik, lui, raconte comment le violoniste Malik Richeux, né sous X dans le bidonville de Nanterre, a un jour découvert la musique sur une île bretonne. Respectivement mis en scène par Olivier Letellier, Odile Grosset-Grange et Abdelwaheb Sefsaf, ces spectacles ont pour ambition « d’offrir aux jeunes un espace pour créer, s’émerveiller, s’éduquer par le loisir ».

Manuel Piolat Soleymat