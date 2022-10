New Creation de Bruno Beltrão par le Grupo da Rua.

Le chorégraphe brésilien Bruno Beltrão signe une nouvelle création à forte résonance politique, au contact direct de la réalité de son pays.

C’est à Niterói, faubourg de Rio de Janeiro, que Bruno Beltrão et son Grupo da Rua résistent aux pratiques répressives de l’extrême-droite et à la violence de l’administration de Bolsonaro. Sa gestuelle urgente, saturée de violence, fondue au noir, a en son temps totalement renouvelé les attendus du hip-hop. Mais cette énergie véhémente révèle aussi son extrême attention aux vibrations politiques de son pays. Il revient avec cette New Creation qui n’en est pas vraiment une, puisque la pièce date de 2021, mais qui signe la volonté du chorégraphe de ne pas donner de titre à son œuvre. Façon de dire, sans doute, l’indicible, mais aussi de laisser le spectateur absolument libre de ses interprétations face à une succession de scènes aux images aussi précises que fulgurantes, qui se gravent dans votre esprit comme un choc. Volupté, virtuosité, vélocité sont les composantes de cette chorégraphie combative, dont la musique de Lucas Marcier/ARPX est une des forces motrices.

Agnès Izrine