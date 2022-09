5e édition du Just Classik Festival, la musique de chambre pour tous

En quatre grands concerts à Troyes et sept rendez-vous décentralisés dans le reste du département de l’Aube, la 5e édition du Just Classik Festival met l’excellence de la musique de chambre à portée de tous.

Depuis 2018, le Just Classik Festival fait résonner la musique de chambre au cœur du patrimoine de Troyes et de sa région. Sa cinquième édition s’inscrit dans l’élan fondateur, avec quelques-uns des meilleurs interprètes de la nouvelle génération autour du directeur artistique du festival, le jeune altiste Manuel Vioque-Judde, dans des programmes habilement construits. Le 17 septembre, on applaudira entre autres le violoncelliste Aurélien Pascal et le pianiste Nathanaël Gouin lors d’une soirée hongroise. Le 21, le piano de Théo Fouchenneret dans l’Humoresque de Jörg Widmann voisinera avec Brahms, Strauss et Komitas. Le week-end de clôture passera de la harpe française au Romantisme slave. Mais le Just Classik Festival ne se réduit pas à ces grands rendez-vous troyens, et on retrouve les solistes dans sept concerts décentralisés, Aube’sessions, sans jamais céder sur l’exigence artistique, à l’instar du récital de Jonathan Fournel, lauréat du Concours Reine Elisabeth 2021, qui fera se répondre Mozart, Franck, Szymanowski et Brahms le 20 à Lusigny-sur-Barse. Avec des conférences, masterclasses et répétitions ouvertes au public, le festival complète une conception conviviale de la musique.

Gilles Charlassier