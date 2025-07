Surréaliste !

Le programme Interférences proposé par la Fevis à la Collection Lambert invite 22 ensembles spécialisés à sortir du cadre traditionnel du concert pour atteindre d’autres scènes et d’autres publics. Artifices dans le répertoire baroque, l’Ensemble Orchestral Contemporain et Variances dans la musique contemporaine, proposent des formats singuliers qui relèvent le défi avec des fortunes diverses.

L’ensemble Artifices en duo, avec la violoniste Alice Julien-Laferrière et le flûtiste Matthieu Bertaud, tissent une Suite imaginaire de Monsieur Bach en cinq parties autour de la Partita BWV 1013, l’unique pour flûte seule que le Cantor de Leipzig ait composée. Transposée pour les deux instruments, la partition démultiplie ses couleurs harmoniques, en particulier au gré des tessitures du traverso et de la flûte à bec. Elle est entremêlée à d’autres mouvements de danses du maître baroque et de quatre Passerelles commandées à Aristide Moari, qui y démontre un habile esprit de pastiche. Le programme est conçu comme un voyage figuré sur une carte de fantaisie. Porté par le miel d’une déclamation feutrée, le conte succombe quelque peu aux figures imposées d’une certaine pédagogie jeune public.

Danses baroques et immersion narrative contemporaine

Conçu sur Le Coeur révélateur, une nouvelle de Poe en forme de monologue, Étrange de Variances réussit davantage le format du concert-lecture. Le comédien Éric Malgouyres distille avec tact une tension qui sourd aux confins d’une folie sans cesse démentie. Le canevas musical qui jalonne le récit joue astucieusement d’une construction en arche, partant des rassurants accords de Beethoven pour ensuite s’égarer dans des méandres atonaux de Graciane Finzi, Thierry Pécou, Dominique Lemaitre, Xenakis et Schnittke, au fil des calculs et de la violence meurtrière, avant de revenir à des fulgurances aussi consonantes que sismiques lors de l’aveu. Sous le tamis un peu sédatif d’une salle plongée dans la pénombre, cette exploration des tréfonds troublés de la psyché est rehaussée par les différentes clarinettes de Carjez Gerretsen et les aplats du violoncelliste Raphaël Jouan. Le résultat témoigne d’un solide artisanat peut-être moins imprévisible qu’il n’y paraît.

Un ciné-concert loufoque et jubilatoire

Le ciné-concert Surréaliste ! de l’Ensemble Orchestral Contemporain est en revanche une totale réussite. Le trio formé par François Salès, aux hautbois électronique, cor anglais, duduk et thérémine, le clarinettiste Hervé Cligniez et le percussionniste Claudio Bettinelli, qui endosse l’accordéon lors du tableau final, élaborent une trame musicale discontinue, au diapason des ruptures surréalistes de courts-métrages d’hier et d’aujourd’hui. La fantaisie alchimiste de Méliès et le burlesque du Monsieur Fantômas de Moerman voisinent avec les abstractions graphiques de McLaren et les créations contemporaines de deux des musiciens de l’ensemble. Entre électroacoustique, virtuosité des clarinettes et explorations percussives, sans oublier des gimmicks dignes des Shadocks par des poupées ventriloques à tête de cochon au moment du procès de Fantômas, la narration sonore révèle toute la vitalité ludique et loufoque d’un pan du patrimoine cinématographique. Les travellings visuels et rythmiques de Merz alors ! de François Salès concluent magistralement ces valses jubilatoires entre les notes et le crayon, entre l’œil et l’oreille.

Gilles Charlassier