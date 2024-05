Une programmation à dominante symphonique célèbre Berlioz, la jeunesse et l’Europe.

À La Côte-Saint-André, Hector Berlioz n’est pas seul. Il côtoie ses modèles, au premier rang desquels Beethoven, dont il découvre les symphonies sous la direction de Habeneck. Cette année, on entendra les Symphonies n° 2 et 3 avec l’Orchestre de chambre de Lausanne et Renaud Capuçon (21 août) puis la Pastorale par Jérémie Rhorer et Le Cercle de l’Harmonie (le 25), mais aussi le 4e Concerto pour piano (avec Hélène Grimaud, le 26) et la musique de chambre, que Berlioz révérait plus encore.

Quatre orchestres de jeunes

Pour cette édition, pas moins de quatre orchestres de jeunes sont réunis : l’Orchestre de la B.OZ Academy ouvre le festival avec un programme de musiques de films, suivi du Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz-Isère, associé aux Siècles de François-Xavier Roth (le 19) et de l’Orchestre symphonique des Jeunes d’Ukraine dirigé par Oksana Lyniv (le 20). Le festival verra la passation à la tête de l’Orchestre français des Jeunes entre Michael Schønwandt (le 18, avec la Symphonie fantastique) et Kristiina Poska (le 28, avec l’Ouverture de Benvenuto Cellini et la Symphonie « rhénane » de Schumann), accompagnant les deux fois la légende du piano Elisabeth Leonskaja, dans le Concerto « L’Empereur » de Beethoven, puis dans le rare Deuxième Concerto de Tchaïkovski. Avec les autres orchestres invités (London Symphony Orchestra, Appassionato, Paris Mozart Orchestra, orchestres de Bâle, Alicante, Wrocław, de la Radio croate et de l’Opéra de Lyon), c’est tout un parcours européen qui est proposé.

Jean-Guillaume Lebrun