42e édition du festival caennais « Aspects »

La 42e édition du festival caennais met en lumière l’œuvre de George Benjamin, en présence du compositeur, et éclaire la musique britannique d’hier et d’aujourd’hui.

Il a suffi de deux ouvrages (le deuxième fut Written on Skin) pour que George Benjamin (né en 1960) s’impose comme l’un des maîtres contemporains de l’opéra. Le premier est né d’un coup de foudre pour les mots du dramaturge Martin Crimp, provoquant en 2006 l’écriture d’Into the Little Hill, « conte lyrique » pour deux solistes d’une extraordinaire densité, adapté du célèbre Joueur de flûte d’Hamelin. Pour cet ouvrage, ici présenté dans la superbe mise en scène de Jacques Osinski, tissée d’ombres et de rêves, George Benjamin s’appuyait sur près de trente ans de réflexion. En témoignent le captivant Flight pour flûte solo (joué en avant-propos d’Into the Little Hill), les magnifiques miniatures pour soprano et orchestre d’A Mind of Winter (en ouverture, par Jenny Daviet et l’Orchestre de Caen dirigé par Nicolas Simon) et At First Light, inspiré par une toile de Turner, que Jean Deroyer dirigera en clôture avec l’Orchestre régional de Normandie.

Piano français, violes anglaises

Les deux phalanges poussent l’exploration de la scène britannique avec des pages d’Oliver Knussen, Harrison Birtwistle et Julian Anderson. Mais d’autres échos se font aussi entendre : musique française (Dukas, Ravel, Messiaen…) sous les doigts de Julien Le Prado, Olivier Peyrebrune et Florent Boffard ou, influences plus lointaines, Byrd et Purcell – que George Benjamin dirigera lui-même à la tête de l’ensemble de violes Hic et Nunc au côté de sa pièce Upon Silence (1991) et d’une création d’Atsushi Sakaï. Le compositeur sera aussi présent pour accompagner les élèves du Conservatoire de Caen dans l’interprétation de ses œuvres, en particulier Altitude, sa toute première pièce d’orchestre. Une démarche également menée par l’Écossais Martin Suckling (né en 1981) autour notamment de sa Chanson à cordes, commande du festival.

Jean-Guillaume Lebrun