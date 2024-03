Dans l’album Passage secret édité par Alpha, Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancelle réunissent cinq recueils de miniatures de Bizet, Debussy, Fauré, Ravel et Aubert. La complicité des deux pianistes met en valeur un condensé de musique française inspiré par la poésie de l’enfance.

Duo sur scène comme à la ville, Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancelle défendent inlassablement les trésors méconnus du quatre mains à deux pianos. Le festival initié en 2020 dans leur ville de Rungis, Piano Piano, est associé désormais à une académie et relayé par l’ouverture de la première classe dédiée en France à cette formation, à l’École Normale de Paris. Le programme de leur disque Passage secret illustre cette soif de curiosité soucieuse de toucher tous les publics : les cinq cycles qu’il rassemble réinventent l’imaginaire de l’enfance dans un tourbillon d’harmonies et de couleurs condensant toute une école française du piano.

Miniatures poétiques pour petits et grands

Écrites en 1871, les douze miniatures des Jeux d’enfants de Bizet s’inscrivent dans la veine narrative d’un Schumann pour évoquer les loisirs de l’âge tendre, dont la fraîcheur exhale à travers les raffinements des quatre mouvements de la Petite Suite de Debussy. C’est à l’heure de la maturité que Fauré composa Dolly, surnom de la première fille d’Emma Bardac à laquelle sont dédiées ces six saynètes mêlées de sourire et de douceur. Les chatoiements des cinq estampes de Ma Mère L’Oye de Ravel, à partir des contes de Perrault, étaient au départ conçus pour de jeunes mains avant de revêtir les sortilèges virtuoses de l’orchestration. Ce souci pédagogique se retrouve dans les Feuilles d’album d’Aubert, entre la complexité des graves dévolue au maître et les aplats de l’aigu pour l’élève, sans pour autant réduire toute la délicate poésie de ces cinq pièces oubliées.

Gilles Charlassier