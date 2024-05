8ème édition du Sobanova Dance Awards #8

Plus de dix ans que l’association Sobanova œuvre à épauler la jeune création chorégraphique. Son action phare, le concours Sobanova Dance Awards, revient pour sa 8ème édition avec un programme d’accompagnement inédit et nécessaire.

C’est là que se sont révélés Mehdi Kerkouche, Amalia Salle, Armande Sanseverino et Gaël Germain, entre autres. Sobanova dans le monde de la danse est un vocable bien implanté. « Soutenir et révéler », « offrir une scène aux jeunes danseurs », « former et enrichir », « promouvoir la diffusion » sont quelques-uns des piliers de l’association, dirigée par Sophie Amri et Barbara van Huffel, à l’origine deux passionnées de danse. En amont du concours, les scènes ouvertes, stages et cartes blanches participent à soutenir les artistes, tout au long de la saison. En 2023, Sofiane Tiet et sa Compagnie Hiddo remportait le concours avec sa création Écho, lui offrant l’accès aux scènes des Cadences d’Arcachon et des festivals Karavel et Kalypso. C’est Carolyn Occelli, directrice du Théâtre de Suresnes Jean Vilar, qui présidera la finale le 3 mai prochain. Après des étapes de sélection, huit chorégraphes se produiront sur la scène de la MPAA Saint-Germain (Paris 6), devant un jury de professionnels composé de Mourad Merzouki, Benoît Dissaux, Abou Lagraa et Christine Bastin.

Un accompagnement essentiel et sur mesure

À la clé du concours, des co-productions, des résidences et des programmations dans des festivals et structures partenaires, éléments fondateurs et essentiels à l’ascension artistique des danseurs. S’il existe de plus en plus de dispositifs allant dans le sens de l’émergence, il faut rappeler le déséquilibre entre temps de diffusion et nombre de créations. Aux Biennales internationales du spectacle 2023, était pointé du doigt « l’embouteillage de productions ». Être jeune artiste en 2024, une gageure ? Laissons-nous le droit d’y croire, surtout grâce aux dispositifs de soutien tel que Sobanova. En 2024 verra le jour « Émergence Pro », un accompagnement inédit pour le lauréat, rendu possible grâce au mécénat du Crédit Agricole d’Ile-de-France, « un suivi personnalisé au temps long, pour aider à la professionnalisation », précise Sophie Amri. Le programme prévoit notamment des temps d’ateliers, la mise à disposition de professionnels de l’administration (communication, développement) et de l’artistique, offrant au gagnant de ces Dance Awards un arsenal pour se lancer sur la grande scène du monde de la danse. Les concurrents sont à encourager le 3 mai prochain, lors de la finale publique dans la très belle Maison des pratiques artistiques amateurs.

Louise Chevillard