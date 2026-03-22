Initié par Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et l’Établissement Public Territorial Est Ensemble, le festival BOOST investit une dizaine de villes afin de mettre en lumière l’effervescence de la création en danses urbaines.

C’est au moment où le fameux concours de Bagnolet battait son plein, dans les années 1980, que les danses hip-hop sont arrivées en France et notamment en Seine-Saint-Denis, qui en fut l’un des berceaux dans l’hexagone, faisant de ce territoire un lieu accueillant pour la danse sous toutes ses formes. Rien d’étonnant donc à ce que les Rencontres chorégraphiques aient imaginé avec l’Établissement Public Territorial Est Ensemble BOOST, un festival qui met en lumière l’actualité́ et la vitalité du hip-hop et de toutes les danses urbaines qui s’inventent à travers le monde. Pour sa troisième édition, il propose pendant 9 jours, dans 10 villes et 22 lieux partenaires, 3 battles, 6 projections de film, 15 spectacles, 25 rendez-vous et ateliers. Le festival rend compte de toutes les formes de créativité dont s’emparent les artistes underground, qu’il s’agisse de réalisation de courts ou longs métrages, de talks, de soirées musicales, de créations amateurs ou d’ateliers de transmission.

Des chorégraphes confirmés et émergents

Au programme des spectacles, des artistes confirmés et émergents qui défendent différentes esthétiques avec des projets encore peu ou pas vus. C’est ainsi qu’une soirée partagée propose S.T.U.C.K de Mounia Nassangar et Bounce de Sons of wind, mariant dans le même programme la vélocité de bras du waacking et la liberté de mouvement du freestyle. Waacking dont Josépha Madoki est la princesse, ce qu’elle prouve avec Haute-Couture. Quant à Anne Nguyen, elle invite dans Witch Hunting des interprètes de popping, de krump, de danse africaine urbaine ou traditionnelle pour mieux nous parler d’identité et d’universalité. Moins identifiés mais tout à fait prometteurs, Germain Zambi et Anaïs Mauri font exploser leur krump puissant dans une première création, Sonance, qui dévoile la discussion silencieuse de deux corps qui s’écoutent en toute harmonie, quand dans la même soirée Théophile Bensusan, issu du free-style, dévoile en avant-première J A R D I I N. Interprète de Sandrine Lescourant, Dafne Bianchi partage le plateau avec sa sœur pour La Breva, un premier duo intime qui mêle avec délicatesse hip-hop et krump pour mieux faire résonner l’amour familial et leur terre natale. Nadia Gabrieli Kalati marie house et danses panafricaines dans Saweta, qui explore la symbolique de l’eau et sa force de guérison.

Delphine Baffour