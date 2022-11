David Gauchard éclaire les enjeux d’un métier ignoré : celui de modèle nu. Se fondant sur des témoignages, il met en scène une parole rare, plus complexe qu’on l’imagine, à la fois intime et politique. Avec les comédiens Emmanuelle Hiron et Alexandre Le Nours.

« Peux-tu me dire, pour toi, c’est quoi être modèle vivant ? » C’est la question que David Gauchard et Léonore Chaix ont posé à des modèles professionnels venus d’ateliers de dessin, de musées ou d’écoles d’art. Cette première phase d’enquête a éclairé la pluralité et la complexité des expériences, les dimensions humaine, sociale et politique de ce métier de l’ombre oublié, sujet de fantasmes et de clichés. Alors que le résultat achevé par l’artiste devient objet d’attention voire d’admiration, il est évident que le modèle silencieux, invisible, demeure méconnu.

Un portrait pluriel et nuancé

David Gauchard s’est d’abord interrogé sur le rapport à la nudité sur un plateau de théâtre, une problématique qu’il a dû résoudre dans des créations antérieures, avant d’élargir son questionnement au champ de l’histoire de l’art. Le recueil de témoignages, une méthode déjà utilisée pour Maloya (2018) qui explorait avec le conteur Sergio Grondin l’identité créole, a ici permis d’esquisser un portrait pluriel, de faire émerger les motivations, les sensations, ainsi que la fragilité et la précarité des modèles interviewés. Comme l’a souligné le metteur en scène dans nos colonnes, « on ne peut pas parler du nu artistique sans évoquer la vulnérabilité des personnes qui exercent ce métier ». Parfois surprenantes, les paroles ancrées dans l’intime et le ressenti laissent émerger l’amplitude politique des situations. Utilisant une oreillette, Emmanuelle Hiron et Alexandre Le Nours interprètent en direct des extraits des interviews, sans les avoir préalablement appris. Dans une extrême attention au présent, tous deux s’exposent et disent, avec nuance et subtilité. Un spectacle qui interroge le regard, individuel et collectif…

Agnès Santi