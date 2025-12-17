L’acte II de la saison du Festival Baroque de Pontoise

La seconde partie de la saison du 40ème Festival Baroque de Pontoise, articulé autour des figures de philanthropes, propose 11 rendez-vous et se referme sur une reconstitution des funérailles de la reine Christine de Suède.

Après des Leçons de Ténèbres de Couperin par Les Paladins le 10 janvier et une traversée latino-américaine avec l’Ensemble Vedado le 30, le Festival Baroque de Pontoise met le cap sur la Scandinavie. Le 7 février, The Curious Bards ressuscitent des danses et des chansons du XVIIIème siècle, qui font découvrir des instruments rares, tels la nyckelharpa suédoise et le hardingfele norvégien. Le 15 mars, Jean Rondeau fait redécouvrir Jacques Champion de Chambonnières, le premier compositeur à acquérir une notoriété avec le clavecin, et qui fit connaître Louis Couperin. Deux semaines après le concert de restitution de l’Académie Baroque, encadrée par Le Caravansérail, l’ensemble en résidence cette saison, le 27 février, Bertrand Cuillier et ses musiciens présentent, le 17 mars, L’Apothéose de M. Violon, un spectacle familial allégorique sur l’ascension du violon dans le répertoire, considéré comme un instrument du peuple jusqu’au début du XVIIIème siècle, avec des partitions de Rebel, Marais et d’Anglebert.

Une clôture somptueuse

L’ensemble La Rêveuse propose un autre conte musical le 11 avril, Le Rossignol et l’Empereur de Chine, sur un florilège éclectique allant de Kasperger à Ravel. Le mois de mai est lyrique, avec Didon et Enée les 11 et 12 arrangé par Les Surprises, dans une mise en scène de Pierre Lebon, puis, le 19, le contre-ténor Key’mon Murrah qui chante les héros händéliens sous la direction de Christophe Rousset, avec les Talens Lyriques. La clôture le 6 juin revient à la figure emblématique de Christine de Suède. L’Escadron volant de la Reine, en grande formation, avec neuf chanteurs, deux violons et un continuo fourni, reconstitue, grâce à une enquête dans les bibliothèques romaines, les funérailles de la souveraine scandinave, qui fut l’une des mécènes majeures de son temps. Entre amples polyphonies, motets intimistes, plains-chants recueillis et pièces instrumentales virtuoses signés Scarlatti, De Victoria, Corelli, Zamponi et Carissimi, c’est par la magnificence d’une immersion musicale fascinante que se referme le 40ème Festival Baroque de Pontoise.

Gilles Charlassier