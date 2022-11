Ziv Ravitz, Gilad Hekselman, Petros Klampanis, « Beatles Trio »

Le batteur israélien se présente en club sur le répertoire des Beatles avec deux musiciens qui font des étincelles.

Attaché à Yaron Herman, Avishai Cohen (le trompettiste) ou Dominic Miller, entre autres nombreuses collaborations, Ziv Ravitz est aussi un meneur de projets dans laquelle s’épanouit sa palette de coloriste de la batterie. En trio avec deux musiciens phénoménaux — le guitariste israélien Gilad Hekselman, fin limier de la guitare, et le contrebassiste grec Petros Klampanis, qui ne manque pas d’envergure non plus — il présente un trio qui envisage les classiques des Beatles (And I Love Her, Come Together, Jealous Guy et j’en passe) au prisme du jazz le plus vif et sait en permanence remettre ces airs fameux en jeu, dans leurs grooves comme dans leurs élans improvisés. Le genre de groupe qui vous tient en haleine toute une soirée.



Vincent Bessières