Yvann Alexandre glisse au cœur de l’humain avec Infinité

Une création où Yvann Alexandre semble s’amuser lui-même de son écriture, et glisse au cœur de l’humain.

À chaque jour, chaque lieu, une Infinité différente : c’est le défi d’une création mouvante, incarnée par quatre corps pour un unique duo. À la première francilienne, Alexis Hedouin et Louis Nam Le Van Ho sont les brillants interprètes choisis pour habiter l’espace. Ils sont d’abord deux timides garçons, têtes baissées, pieds qui traînent, à ne jamais pouvoir se regarder ou accueillir la possibilité de l’autre. Ils portent les réminiscences des gestes d’Yvann Alexandre, dans le soin porté à cette main qui traine dans le cou ou glissant délicatement dans le creux du coude, dans ce bras tendu à l’horizontale comme une ligne prompte à guider ensuite le corps en spirale. Le contact, d’abord par les yeux, puis du bout des doigts, est le point de bascule qui donne ensuite aux corps une liberté nouvelle.

Vers une transformation

Le toucher évolue en portés, la force motrice de l’autre devient un appui, le rythme s’accélère, les diagonales tout en esquives dessinent un espace qui se densifie au fur et à mesure. Si la ligne est toujours là, c’est pour mieux la fondre dans un jeu où la rencontre impose ses propres règles. Le rapport à l’autre s’écrit dans un lien élastique à l’air, complètement palpable, qui se dilate dans des états de corps extrêmement denses. Louis figure en solo une absence très touchante, vite balayée par des retrouvailles plus relâchées, où Alexis assume un corps tortueux. Puis vient l’envahissement, le saut dans la folie dont les deux s’amusent, presque dégingandés. Du pur style d’Alexandre à la liberté de jouer, ils offrent l’hypothèse d’une humanité reliée à de multiples histoires, passées et à venir, et profondément en prise avec leur environnement.

Nathalie Yokel