Yoann Moulin avec le « 13 du 13 », un 100 % baroque à La Scala

Le « 13 du 13 » 100 % baroque à La Scala est confié en décembre à Yoann Moulin, qui décline l’héritage du madrigal dans les partitions pour clavecin au tournant de la Renaissance et du Baroque.

Continuiste sollicité par les plus grands ensembles baroques, Yoann Moulin mène également une carrière de soliste où, depuis son premier enregistrement consacré à Frescobaldi, il ne cesse d’explorer les richesses méconnues du répertoire pour clavier de la Renaissance pour lequel il vient de fonder, avec Freddy Eichelberger et Pierre Gallon, un consort de clavecins. C’est l’une des indications de Frescobaldi à propos de la manière de jouer ses Toccate, « comme un madrigal sans parole », qui constitue le point de départ de son voyage dans les trésors d’invention des compositeurs de la Renaissance et du début du Baroque pour imiter au clavecin les inflexions de la déclamation chantée. Le panorama proposé parcourt toute l’Europe musicale du XVIème et de la première moitié du XVIIème siècle, et fait redécouvrir, aux côtés de Frescobaldi l’Italien Stella, les Anglais Bull et Farnaby, les Allemands Scheidemann et Weckmann, le Français du Caurroy ou encore les Espagnols Narvaez et Cabezon, entre formes de musique pure et transcriptions de pages vocales.

Gilles Charlassier