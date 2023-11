Dans le cadre du cycle Piano nouvelle génération, Yoav Levanon interprète des œuvres de Clara et Robert Schumann ainsi que de Rachmaninov.

À 19 ans seulement, Yoav Levanon compte parmi les nouveaux prodiges du piano. Deux ans après sa première venue à la Fondation Louis Vuitton, il revient avec une habile mise en miroir de deux grands chefs-d’œuvre romantiques. Vaste série de variations qui se conclut par une marche triomphale, les Etudes symphoniques de Schumann, l’un des piliers du répertoire, explorent les difficultés techniques et les ressources orchestrales du clavier. Huit décennies plus tard, à la veille de la Révolution de 1917, Rachmaninov écrit le second recueil de ses Etudes-tableaux, avec neuf numéros à la tonalité dramatique formant l’opus 39, qui se referme également par une marche triomphale, et porte l’empreinte de Scriabine, en particulier la n°7 en ut mineur « Lento Lugubre », inspirée par les funérailles du compositeur auquel assista Rachmaninov. Robert Schumann ne saurait être séparé de sa femme Clara, qui révèle dans son opus 20 son authentique talent avec les sept variations sur le thème du quatrième mouvement de l’opus 99 de son mari.

Gilles Charlassier