Karine Deshayes et Les Paladins célèbrent Mozart

Autour du motet Exsultate, jubilate, ce programme vocal et symphonique défendu par Karine Deshayes et Les Paladins de Jérôme Correas explore la verve dramatique des premiers chefs-d’œuvre du compositeur.

Pour Les Paladins de Jérôme Correas, c’est une première incursion en terres mozartiennes. Elle s’inscrit cependant avec une certaine logique dans un parcours de la théâtralité issue du baroque : « C’est un Mozart dans les derniers feux du baroque, à la charnière du classicisme, précise le chef. Quand il compose le motet Exsultate, jubilate, il a 17 ans et il est encore très imprégné de l‘écriture virtuose napolitaine ». Le programme de l’enregistrement (sur le label Aparté) – et conséquemment celui des concerts – mêle œuvres sacrées et profanes, y compris instrumentales (sonates d’église ou 17e Symphonie), dans une même perspective dramatique.

Nuances et vivacité en alerte

La mezzo-soprano Karine Deshayes chante Exsultate, jubilate, créé par le castrat Venanzio Rauzzini. « Quand on regarde le dernier mouvement, dit-elle, on peut affirmer que le dédicataire devait vocaliser comme il respirait ! Savoir cela nous permet de comprendre ce que Mozart avait imaginé pour cette pièce, dans l’agilité, les graves, les intervalles… ». De fait, son interprétation est une merveille de nuances, parfaitement accordée à la vivacité toujours en alerte de l’orchestre. Le plaisir vocal s’accompagne de celui de la redécouverte de pages rares (airs tirés des oratorios La Betulia liberata et Davide penitente), au côté de l’Agnus Dei de la Messe du Couronnement ou des Vêpres solennelles d’un confesseur.

Jean-Guillaume Lebrun