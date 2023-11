« Titanic » une nouvelle production de l’Opéra de Metz

Si l’on associe généralement le titre Titanic au film de James Cameron, sorti à la fin de l’année 1997, quelques […]

Si l’on associe généralement le titre Titanic au film de James Cameron, sorti à la fin de l’année 1997, quelques mois auparavant, une comédie musicale de Peter Stone et Maury Yeston avait été créée à Broadway avec succès. En 2000, l’Opéra de Liège en avait présenté une adaptation française réalisée par Stéphane Laporte et Jean-Louis Grinda. C’est cette version que l’Opéra de Metz reprend, pour une première en France, dans une nouvelle production signée par son directeur Paul-Emile Fourny. « Depuis les représentations liégeoises il y a une vingtaine d’années, les ressources du numérique permettent d’enrichir le travail scénique : en voyageant à travers les strates du paquebot, on peut se rapprocher du cinéma et rejoindre le rêve du spectateur. Car, contrairement au film, la comédie musicale ne recourt pas à l’artifice romantique et se concentre sur l’histoire du paquebot conçu par Thomas Andrews. À travers le show, c’est aussi une radiographie de l’époque ». Pour la mettre en lumière, le metteur en scène et sa scénographe Emmanuelle Favre ont réalisé « un travail de recherche historique et de caractérisation de tous ces personnages – incarnés par la douzaine de solistes mais aussi les artistes des chœurs – qui partagent une communauté de destin face à la mort. »

Une partition aux ambiances variées

Pour Aurélien Azan Zielinski, qui dirige la partition de Yelton, « pleine d’énergie et aux ambiances très variées, le pari est de faire jouer des musiciens classiques, qui ont une certaine inertie liée à la sonorité « classique » des cordes, avec la légèreté des voix requises pour le musical. On a besoin de grandes dynamiques dans les phrasés et les effets sonores, et de veiller à la balance entre le plateau et la fosse, entre le son acoustique et le son amplifié ». Le chef s’attarde aussi « sur la compréhension du texte » : ce Titanic s’inscrit dans la lignée des spectacles grand public et en français que l’Opéra de Metz présente chaque année pour les fêtes.

Gilles Charlassier