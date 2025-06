En collaboration avec la dramaturge Khulood Basel, l’auteur et metteur en scène palestinien Bashar Murkus présente Yes Daddy au Théâtre Benoît-XII. Le temps d’une nuit, un « huis clos autant physique que mental » entre un vieil homme souffrant de perte de mémoire et un jeune escort.

Cofondateurs, en 2011, du Khashabi Theatre à Haïfa, Bashar Murkus et Khulood Basel défendent, au sein de ce lieu indépendant, des spectacles croisant recherches esthétiques et réflexions socio-politiques. Après The Museum en 2021 et Milk en 2022, les deux artistes palestiniens reviennent au Festival d’Avignon avec Yes Daddy, spectacle créé en 2024 et pour la première fois représenté en France au Théâtre Benoît-XII. Cette proposition interprétée par les comédiens Anan Abu Jabir et Makram J. Khoury (en arabe surtitré en français et anglais) fait se déployer la relation incertaine et éphémère de deux personnages qui, lors d’une parenthèse nocturne, découvrent qu’ils ont besoin l’un de l’autre. Le premier est un vieil homme qui perd la mémoire. Le second, un jeune escort qui se transforme peu à peu en découvrant, auprès de cet inconnu, « un espace de liberté exempt de tout jugement ».

Jusqu’où peut-on aller pour lutter contre la solitude ?

Il ne restera rien de cette nuit où tout s’écrit et se récrit sans cesse. Car dans cette histoire, « ce que l’on découvre dans une scène peut être déjoué dans la suivante, comme si chaque nouvelle strate venait éclairer le sens d’une lumière nouvelle ». « Que se passe-t-il lorsqu’une personne vient habiter le passé d’une autre, revisitant sa mémoire et questionnant la manière qu’elle a de raconter sa propre histoire ? », se demandent Bashar Murkus et Khulood Basel. Les deux artistes cherchent ici à revisiter les contours du contrat entre les publics et le plateau « en questionnant la tentative de créer du vrai, c’est-à-dire un espace d’intimité véritable. » Pour ce faire, ils dissèquent, comme derrière la porte fermée d’une sphère privée, le sentiment d’extrême solitude, explorant « toutes les stratégies mises en place pour ne pas se sentir ou rester seul ».

Manuel Piolat Soleymat