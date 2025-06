Participatif et militant, le spectacle tout-terrain Genres ! de la compagnie Les Mille Printemps cherche à partager son engagement pour une société plus inclusive.

La compagnie Les Mille Printemps, qui éclot en 2015, fait du théâtre un lieu de partage de ses convictions politiques. La comédie engagée est son medium pendant plusieurs années. Avec Mon Olympe, puis Yourte et Biques, la troupe constate « le pouvoir de la fiction et des représentations sur le réel, le besoin d’évasion des spectateur·ices pour penser un monde plus juste ». Des rencontres et débats accompagnent le plus souvent les spectacles. Avec Genre ! qu’elles créent collectivement, les artistes Shannen Athiaro-Vidal, Sarah Coulaud, Louise Fafa ou Gabrielle Chalmont-Cavache (en alternance) décident de coupler ces deux moments de jeu et d’échange. Voilà donc une forme participative et joyeuse, faite pour se jouer partout.

Déconstruction collective

L’objectif de cette opération pensée pour se jouer partout auprès de publics divers (scolaires, travailleurs de l’éducation, du social ou autre, employés d’entreprises…) est clair. Il s’agit de sensibiliser aux questions de genre et de sexisme. Et si possible, de susciter un désir d’engagement dans la construction d’une société plus inclusive. Les comédiennes et co-autrices du spectacle parlent pour cela à partir de leurs points de vue situés : celui d’une femme noire, d’une personne trans non-binaire et d’une femme hétéro. Genre ! offre ainsi une riche exploration au cœur du système hétéronormatif, pour poser les bases d’une société nouvelle.

Anaïs Heluin