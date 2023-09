La nouvelle production de West Side Story, l’immortel classique de la comédie musicale, est à l’affiche du Châtelet dans une version revisitée du XXIe siècle.

West Side Story revient au Châtelet dans une nouvelle production signée Lonny Price, et une chorégraphie de Julio Monge, cet ancien danseur de Jerome Robbins étant l’une des cinq personnes au monde autorisées à reprendre ses chorégraphies originales. Il a notamment été consultant artistique pour la nouvelle version cinématographique réalisée par Steven Spielberg – un gage de qualité donc, tout comme l’équipe de création internationale qui l’accompagne. Ce drame lyrique américain de Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Arthur Laurents et Jerome Robbins, mêlant jazz et musique latino-américaine, rompt avec les codes de la comédie musicale, non seulement par sa partition contrastée, mais aussi par son propos : une histoire d’amour impossible sur fond de combats entre gangs rivaux. Avant d’être adaptée au cinéma, West Side Story a été conçue pour la scène. Avec la reprise de la création originale de Broadway et donc de Robbins, le spectacle du Châtelet promet donc de rendre hommage à son créateur.

Un drame urbain intemporel

West Side Story, ce sont des tubes musicaux et chorégraphiques incontournables, que l’on pense à Tonight, America, I Feel Pretty, ou Somewhere. West Side Story, c’est Shakespeare transposé dans les années 1950-1960, un Roméo et Juliette qui voit s’affronter deux gangs de culture et d’origine différentes constitués d’ados en plein mal être. À l’heure actuelle, le thème reste poignant d’actualité. Mais c’est aussi une ode à la tolérance sur fond de représentation de l’immigration. Tout tourne en effet autour de cet antagonisme entre Américains bien installés (mais d’origines irlandaise, polonaise, etc) et immigrants latinos. En plein débat très politique d’une loi sur l’Immigration, voilà une pièce qui peut donner à réfléchir. Sinon, vous pouvez aussi juste vous laisser emporter par ce tourbillon passionnel aux rythmes endiablés et séduire par cette œuvre unique et intemporelle.

Agnès Izrine